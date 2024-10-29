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رئيس فنلندا: إرسال كوريا الشمالية لقوات إلى روسيا يمثل تصعيدا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:25 م

قال رئيس فنلندا ألكسندر ستوب إن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا يعد تصعيدا في الحرب الروسية الأوكرانية، ويتعارض مع موقف المعلن للصين، وذلك بعد محادثات اليوم الثلاثاء مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين، تناولت النزاع والتجارة.

وأشار ستوب إلى أن النشاط الكوري الشمالي، سواء في مجال تصدير الأسلحة أو إرسال القوات إلى روسيا،يعد استفزازا.وذلك بعد إعلان أمريكا أمس الاثنين أن كوريا الشمالية أرسلت 10 آلاف جندي إلى روسيا.

وأضاف ستوب أن نشر القوات يتعارض مع موقف الصين الذي يدعو إلى "عدم التصعيد، وعدم التوسع، وعدم الاستفزاز" في ساحة المعركة. وكانت الصين والبرازيل قد أعلنتا عن خطة سلام مشتركة في وقت سابق من هذا العام تدعو إلى عدم توسيع ساحة المعركة.

كما أعرب ستوب عن قلقه من إمكانية نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للأسلحة النووية في سياق الحرب، وأكد على أهمية أن تستمر الصين في جهودها لدفع السلام في أوكرانيا.

وبدوره، أعرب شي عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك فنلندا، لتعزيز الحل السلمي للأزمة، بحسب التلفزيون الرسمي الصيني.


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