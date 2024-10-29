شهداء ومصابون في قصف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا

استشهد عدد من المواطنين، الليلة، بعد قصف الاحتلال لمنزلين في بيت لاهيا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال وعدد من المفقودين، وإصابة آخرين اثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزلين لعائلتي العمري وعبيد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.ب

كما اصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرجاوي يؤوي نازحين من عائلة أبو لبن في شارع النفق بمدينة غزة.

في السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد حراء في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.