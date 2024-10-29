تعليق جديد من فينيسيوس بعد خسارة الكرة الذهبية

أطلق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة جديدة بعد ساعات من خسارة الكرة الذهبية.

وفاز الإسباني رودري هيرنانديز، نجم مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية 2024، متفوقا على فينيسيوس، رغم أن كل المؤشرات كانت تصب في مصلحة نجم ريال مدريد.

وعلق فينيسيوس بالأمس عقب الإعلان عن الجائزة، عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب: "سأقدم 10 أضعاف مجهودي إذا لزم الأمر. إنهم غير مستعدين".

وعاد فينيسيوس، ونشر تغريدة أخرى، اليوم الثلاثاء، حيث نشر صورة لفريق ريال مدريد بالكامل إلى جانب الرئيس فلورنتينو بيريز والرئيس الفخري بيري، مصحوبا بالتعليق: "معا"

وكان نادي ريال مدريد قد قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية، وعدم ذهاب أي من عناصره إلى باريس، أمس الإثنين، بعدما علم بعدم تتويج لاعبه البرازيلي، وذهاب الجائزة إلى نجم منتخب إسبانيا.

جدير بالذكر، أن عديد من التقارير أشارت إلى فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية، بعدما قاد ريال مدريد في الموسم الماضي لتحقيق لقبي الليجا ودوري الأبطال.