رئيس الإمارات يعفو عن ثلاثي الزمالك

قرر محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك، بعد أزمة مباراة السوبر المصري.

وكانت محكمة أبوظبي الإماراتية قررت حبس عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، لاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، لمدة شهر، بالإضافة إلى غرامة 200 ألف درهم لكل منهم.

وكتبت وكالة الأنباء الإماراتية «أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيرامدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري».

وأضافت: «يأتي هذا العفو انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرصاً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تعزيز الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين».