الزراعة: البحوث الزراعية يطرح حلولاً مبتكرة للمكافحة الأمنة للآفات وحماية المحاصيل الزراعية

نفذ مركز البحوث الزراعية، ممثلاً في معهد بحوث وقاية النباتات، ورشة العمل "الفرمونات ودورها في المكافحة الآمنة للآفات"، بحضور لفيف من قيادات الزراعة المصرية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إن انعقاد هذه الورشة يأتي في وقت نواجه فيه تحديات غير مسبوقة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، نتيجة المستجدات المتلاحقة التي تترائى بين حين وآخر، علاوة على الآفات الغازية والعابرة للحدود، والتغيرات المناخية والتي تؤثر على ديناميكية تعداد وظهور آفات جديدة، كلها عوامل تضع ضغوطاً هائلة على قطاع الزراعة بصفة عامة ووقاية النباتات بصفة خاصة نظرا لمسئولياته في التطوير المستمر لاستراتيجيات مكافحة الآفات لتتناسب مع هذه التحديات، لذا أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نتبنى أساليب زراعية مبتكرة ومستدامة.

وأشار، إلى أن الفرمونات أداة فعالة في المكافحة المتكاملة للآفات تمكننا من مراقبة أعداد الآفات بدقة والتدخل في الوقت المناسب، وهذا النهج لا يحمي المحاصيل فحسب، بل يحافظ أيضاً على التوازن البيئي ويحمي التنوع الحيوي الضروري لاستدامة النظم الزراعية، كما ينتج عنه خفض متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية؛ مما يؤدي إلى إنتاج غذاء أكثر أماناً وصحة، ويعزز الثقة في منتجاتنا الزراعية محلياً وعالمياً، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

وافتتح الورشة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية، نيابةً عن الدكتور عادل عبدالعظيم، مؤكداً أهمية استخدام الفرمونات في إطار المكافحة المتكاملة للآفات كأحد الحلول الفعالة التي تساهم في تقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية وبالتالي المحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

وقالت الدكتورة نها عبدالجليل وكيل المعهد لشئون البحوث، إنه تم استعراض أكثر من 30 ورقة علمية أوضحت الدراسات والتجارب العلمية والعملية، علاوة على المحاضرات العامة حول كيفية استخدام الفيرمونات في مكافحة الآفات وتحقيق توازن صحي في النظام البيئي الزراعي.

كما تم عمل مداخلات لخبراء متخصصين في هذا المجال من دولتي كندا والولايات المتحدة الأمريكية، عبر منصة زووم لتبادل المعرفة والخبرات، بحضور باحثو المعاهد والمراكز البحثية وأساتذة الجامعات المصرية.