محمد سعد عبدالحفيظ: المجتمع الدولي مشارك ومتآمر مع جرائم الإبادة الإسرائيلية

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، إنَّ المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام الجرائم الإسرائيلية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك في جنوب لبنان.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الثلاثاء، أن موقف المجتمع الدولي قد يصل إلى كونه متآمرًا ومشاركًا في جرائم الإبادة الجماعية سواء بالدعم العسكري أو المالي أو السياسي.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتادت أن تخالف القرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكون إسرائيل محمية من الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن إسرائيل تمثل قاعدة للغرب من أجل مصالحه في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها استعداد للدفاع عن الجرائم الإسرائيلية إلى ما لا نهاية، وكذلك يفعل الغرب الأوروبي.

وشدد على أن الرهان الوحيد يتمثل في انقلاب المجتمع الإسرائيلي على حكومته، منوها بأن هذا الانقلاب لن يحدث إلا إذا تكبدت إسرائيل خسائر سواء في الجبهة الشمالية أو في الجبهة الجنوبية.