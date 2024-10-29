مصرع شاب صعقا بالكهرباء في الدقهلية

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى بلقاس يفيد بوصول شاب جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز بلقاس إلى محل الواقعة، وتبين وقوع الحادث في قرية أبو دشيشة مركز بلقاس؛ ادعاء صعق كهربي، ووفاة "أحمد سامي، 19 عاما"، وصول الحالة جثة هامدة ووضعت في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.