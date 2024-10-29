سون يتوج بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة

فاز سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب كوريا الجنوبية، بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة لعام 2023، للمرة الرابعة.

جاء ذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023 في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الثلاثاء.

ولم يسبق لأي لاعب آخر أن فاز بالجائزة المرموقة أكثر من مرة باستثناء سون، الذي كان حصل عليها أعوام 2015 و2017 و2019، وهو ما يسلط الضوء على نجاحه في الاستمرار لفترة طويلة على القمة.

بعد موسم رائع آخر 2023 / 2024، قدم سون (32 عاما) أحد أكثر العروض تميزًا بالنسبة له في كأس أمم آسيا، وذلك خلال ربع نهائي المسابقة القارية التي استضافتها قطر مطلع العام الحالي.

مع تأخر منتخب كوريا الجنوبية صفر / 1 أمام أستراليا، حيث كان الفريق على وشك الإقصاء، لكنه حصل على ركلة جزاء سجلها هوانج هي-تشان ليرسل المباراة إلى أشواط إضافية، ثم سدد سون ركلة حرة رائعة حسمت الفوز ليرسل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي.

يُنظر إلى سون على نطاق واسع باعتباره أحد أفضل اللاعبين القادمين من قارة آسيا، كما تعول عليه جماهير كوريا الجنوبية في قيادة البلاد للصعود إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتم تعيين سون، الذي يرتبط اسمه بنادي توتنهام هوتسبير، الذي شارك معه في أكثر من 400 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق اللندني عام 2015، قائدًا جديدًا للفريق قبل بداية موسم 2023-2024 وهو الدور الذي استمتع به.

أصبح المهاجم الكوري سادس لاعب يصل إلى 150 هدفًا لنادي توتنهام في شهر سبتمبر الماضي، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

كما سجل بعد شهر هدفه رقم 200 في جميع المسابقات الأوروبية، قبل أن يثبت نفسه كأفضل لاعب يقدم التمريرات الحاسمة مع توتنهام بالدوري الإنجليزي، وذلك في ديسمبر الماضي، ثم أنهي الموسم برصيد 17 هدفًا و10 تمريرات حاسمة من 36 مباراة.