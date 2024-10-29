حزب الله: أكثر من 90 قتيلا و750 جريحا من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي منذ التوغل البري

نشر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين، مُلخصا ميدانيا صادر عن "غرفة عمليّات المُقاومة الإسلاميّة"، عن عملياته ضد إسرائيل.



وجاء في الملخص أن عناصر الحزب "يُكبّدون جيش العدوّ خسائر فادحة في عدّته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المُحتلة".

وأكد الحزب أن الأيام القليلة الماضية "شهدت تصاعدًا ملحوظا في عدد عمليّات المُقاومة الإسلامية اليومي، حيث سُجل رقما جديدا منذ بدء معركة طوفان الأقصى وصل إلى 48 عملية في يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024".

1- المواجهات البرية:



وأكد حزب الله أن القتال يتركز في منطقة عمليات الفرقة 146 في الجيش الإسرائيلي، والذي يمتد من الناقورة غربًا وصولا إلى مروحين شرقا.

ويضيف الحزب أن المحور الثاني يتركز في منطقة عمليات الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي، ويمتد من راميا غربا وصولا إلى رميش شرقا، (عيتا الشعب ضمنا)، ومن رميش وصولا إلى عيترون شرقا.

أما المحور الثالث فيشمل بحسب الحزب منطقة عمليات الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي، ويمتد من بليدا جنوبا وصولا إلى حولا شمالاـ في حين أن المحور الرابع في منطقة عمليات الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، ويمتد من مركبا جنوبا وصولا إلى قرية الغجر اللبنانية المحتلة في الشمال الشرقي.

ويتمثل المحور الخامس في منطقة عمليات الفرقة 210 في الجيش الإسرائيلي، ويمتد من قرية الغجر وحتى مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.



وتؤكد "غرفة عمليات المقاومة الإسلامية"، أنه وحتى تاريخ نشر هذا الملخص الميداني، "لم يتمكن جيش العدو من إحكام السيطرة أو احتلال أي قرية بشكل كامل من قرى الحافة الأمامية في جنوب لبنان".

2- القوّة الصاروخية:



تُواصل القوّة الصاروخية في المقاومة الإسلامية استهداف تحشدات العدو في المواقع والثكنات العسكرية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، وصولا إلى القواعد العسكرية والاستراتيجية والأمنية في عمق فلسطين المحتلة بمختلف أنواع الصواريخ، ومنها الدقيقة التي تُستخدم للمرة الأولى. وقد بلغ عدد عمليات الإطلاق التي نفذتها القوة الصاروخية خلال الأيام الأربعة الماضية 103 عمليات وبعمق وصل إلى 145 كلم حتى الضواحي الجنوبية لـ "تل أبيب".

3- القوّة الجوية:



تُواصل القوّة الجوية في المقاومة الإسلاميّة - وبتدرج يتصاعد يوما بعد يوم – استهداف قواعد العدو العسكرية من الحدود اللبنانية الفلسطينية وصولا إلى عمق فلسطين المُحتلة. وقد بلغ مجموع عملياتها منذ 17 سبتمبر 2024 وحتى تاريخه 65 عملية إطلاق لأكثر من 150 مسيّرة من مختلف الأنواع والأحجام، 30 عملية منها خلال الأيام الأربعة الماضية.

4- وحدة الدفاع الجوي:



نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي، من تاريخ 24 أكتوبر 2024 حتى 28 أكتوبر 2024، 5 عمليات إطلاق لصواريخ أرض – جو على الطائرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني.

- بلغت حصيلة خسائر العدو وفق ما رصده مجاهدو المقاومة الإسلامية منذ بدء ما أسماه العدو "المناورة البرية في جنوب" ما يزيد عن 90 قتيلا وأكثر من 750 جريحا من ضباط وجنود جيش العدو الإسرائيلي. بالإضافة إلى تدمير 38 دبابة ميركافا، و4 جرافات عسكريّة وآلية هامر وآلية مدرعة وناقلة جند، وإسقاط 3 مسيرات من طراز "هرمز 450" وواحدة من طراز "هرمز 900".

هذه الحصيلة لا تتضمن خسائر العدوّ الإسرائيلي في القواعد والمواقع والثكنات العسكريّة والمستوطنات والمدن المُحتلّة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أمس الأحد، بمقتل 4 عسكريين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أحد القتلى حاخام.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل جنديين إضافيين أحدهما في لبنان والآخر توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع.