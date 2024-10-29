باكستان ترسل شحنة تحمل 17 طنا من المساعدات إلى لبنان

هبطت، اليوم، الشحنة السابعة عشرة من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني بنجاح في بيروت، والتي انطلقت من مطار جناح الدولي بكراتشي في باكستان، حيث تحمل 17 طنًا من مواد الإغاثة.

وقالت حكومة باكستان، في بيان، إنها تظل ثابتة في التزامها بتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب في فلسطين غزة ولبنان.

وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات مع إسرائيل على الحدود، عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، ثم وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.