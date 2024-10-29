سقوط حائط من الدور الـ11 على المواطنين بالمنيا وإصابة 4 أشخاص

شهدت مدينة المنيا، إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، أصيبو أثناء مرورهم داخل سيارة تاكسي ودراجة نارية، سقطت عليهم بلكونه منزل من الدور الحادي عشر، تزامنا مع مرورهم أسفل العقار، وتم نقلهم لمستشفى المنيا العام.

وتلقي اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار عقار على سيارة تاكسي ودراجة بخارية أثناء مرورهم أسفل أحد العقارات بشارع الزخرفية بمدينة المنيا.

انتقلت على الفور، سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط حائط بلكونه من الدور الحادي عشر.

وتسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، وهم: عجايبي سمعان خليل، 50 سنة، نجار، ومحمود مؤمن فايز، 30 سنة، سائق، وهدير طارق محمد، 23 سنة، ربة منزل، وفايز محمود مؤمن، 3 سنوات، طفل، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، وأكدت التقارير الأولية أن جميع المصابين، حالتهم الصحية جيدة ومستقرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، والتحفظ على المركبات والسائقين، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.