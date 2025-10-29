أردوغان: تركيا قوية ومزدهرة ورائدة في منطقتها

تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان ببناء تركيا الرائدة في منطقتها، وجعلها تحظى باحترام عالمي وعظيمة وقوية ومزدهرة.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان، الأربعاء، بمناسبة الذكرى الـ 102 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأكد أن تركيا ستحبط طموحات أصحاب الأطماع التوسعية دون أن تمنح أي فرصة لتجار الفوضى الذين يستهدفون وحدة تركيا الوطنية وتضامنها.

وأضاف: "الجمهورية التركية هي المظلة الأخيرة لشعبنا المكافح الذي تمسك باستقلاله في أحلك أيامه، والحلقة الأخيرة في سلسلة دولنا القائمة عبر التاريخ".

وأشار إلى أن الجمهورية هي آخر سقف يحتضن الشعب التركي المضحي الذي تمسّك بحريته واستقلاله بأقصى قوته رغم ما عاناه من صعوبات ومشقات وحرمان في أكثر أيام تاريخه ألما، مضيفا: "وهي آخر حلقة في سلسلة الدول عبر التاريخ".

وهنأ الرئيس أردوغان جميع مواطني تركيا في الداخل والخارج وجمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة عيد الجمهورية، واصفا هذا اليوم بأنه يمثل أحد قمم التاريخ التركي المليء بالانتصارات.

وأعرب عن شكره لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، وجميع أعضاء البرلمان الذين قادوا وأداروا حرب الاستقلال، ممهدين الطريق لقيام الجمهورية.

وأردف: "كما أستذكر بالرحمة أبطالنا الذين جعلوا هذه الأرض وطنا لنا بدمائهم وأرواحهم، منذ المعارك الأولى في أخلاط وملاذكرد، مرورا بملحمة جناق قلعة وحرب الاستقلال، وصولًا إلى مقاومة 15 يوليو (محاولة الانقلاب الفاشلة 2016).

وشدد على أن تركيا تخوض نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات ضمن إطار أهداف "قرن تركيا"، تمتد لتشمل الصناعات الدفاعية والاقتصاد والتعليم والزراعة والسياحة والطاقة والسياسة الخارجية.

كما أكد الرئيس أردوغان أنهم يواصلون التقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق هدف "تركيا بلا إرهاب"، حيث يعيش جميع المواطنين الـ 86 مليونا في أجواء من الطمأنينة والأمن والسلام والرفاه.

وقال: "نحن في تركيا نعمل بكل ما أوتينا من قوة، بهويتنا المدافعة عن الحق والحقيقة، من أجل تحقيق عالم أكثر عدلًا، في مرحلة تآكلت فيها القيم الإنسانية العالمية بسبب الحروب والصراعات والأزمات".

وتابع: "نبذل جهودا حثيثة من خلال أنشطتنا للوساطة ومبادراتنا الدبلوماسية ومساعداتنا الإنسانية لوقف نزيف الدماء وتضميد الجراح وفتح الطريق على مصراعيه نحو سلام دائم في العديد من مناطق الأزمات على رأسها فلسطين وغزة".

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.