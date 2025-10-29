وزيرة التضامن ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان جناح ديارنا بشرم الشيخ تزامنا مع انطلاق الإنكوساي 25

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، المقام بقاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي 25".

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء العارضين والعارضات المشاركين في المعرض، مشيدة بجودة المنتجات المعروضة، ومؤكدة أهمية مشاركة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" في المحافل الدولية الكبرى، بما يسهم في تسويق المنتجات الحرفية اليدوية المتميزة بجودتها العالية وأصالتها التراثية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي قد شاركت في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنكوساي"، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من قيادات الأجهزة الرقابية حول العالم.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفيتال دي ريجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية "الانتوساي" ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.

وتسلمت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رسمياً خلال الجلسة الافتتاحية، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي" لمدة ثلاث سنوات قادمة، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمل الرقابي الدولي المشترك.