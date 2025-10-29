ارتفاع أرباح سامسونج إلكترو-ميكانيكس خلال الربع الثالث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة صناعة المكونات الإلكترونية للمعدات الميكانيكية الكورية الجنوبية سامسونج إلكترو-ميكانيكس اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 85ر219 مليار وون كوري جنوبي (25ر153 مليون دولار) مقابل 20ر115 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة التابعة لمجموعة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة أن أرباح التشغيل خلال الربع الثالث بلغت 28ر260 مليار وون مقابل 88ر224 مليار وون في العام الماضي.

في الوقت نفسه ، ارتفعت قيمة مبيعات سامسونج إلكترو-ميكانيكس خلال الربع الثالث إلى 89ر2 تريليون وون مقابل 62ر2 تريليون وون في العام الماضي.