أطفال مدرسة بجنوب سيناء يوزعون وجبات وورودا على رجال الشرطة والمرور وعمال النظافة

- مديرة تعليم جنوب سيناء تشارك أطفال مدرسة في مبادرة «من طفل اليوم لبطل الغد»

نظمت روضة المروة المتميزة للغات التابعة لإدارة الطور التعليمية بجنوب سيناء، فعاليات مبادرة «من طفل اليوم لبطل الغد»؛ لتوضيح دور أبطال مصر الشهداء في تحرير سيناء، وتقديم تحية شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة، لجهودهم في حفظ الأمن والأمان، وذلك احتفالًا بانتصارات أكتوبر.

وقام أطفال الروضة بإعداد وجبات طعام مجففة، وتوزيعها على رجال الشرطة والمرور في الشوارع، والعاملين في المخابز، وعمال النظافة، والبائعين في الأسواق، مقدمين لهم عبارات شكر وتقدير لدورهم في المجتمع، وحرصهم على توفير الخدمات وتقدم الدولة المصرية في كافة المجالات.

وشاركت الأطفال في الفعالية الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسهير صديق، نائب رئيس مدينة الطور، وماجد نوار، مدير إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، والمهندس مصطفى كمال ورد، رئيس مجلس الآباء على مستوى المحافظة، والمهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، وأحمد عبد الله، مدير المدرسة.

وأشادت الدكتورة وفاء رضا بفكرة المبادرة، مؤكدة أنها تغرس في نفوس الأطفال الوطنية ومعنى التضحية والحفاظ على كل حبة رمل في مصر، إضافة إلى تقدير العمل ودور العاملين في الدولة.

وأوضحت وكيلة الوزارة أن هذه المبادرات تسهم في بناء شخصية الأطفال، والتعرف على الدور المهم لكافة فئات المجتمع عن طريق الزيارات الميدانية لهم خلال قيام كل منهم بدوره من أجل رفعة الوطن وتقدمه، إضافة إلى احترام العمل مهما كان.

كما قدمت الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة، خاصة أولياء أمور الروضة، الذين حرصوا على دعم المبادرة، ومعلمات الروضة اللاتي نظمن المبادرة الوطنية بشكل يتناسب مع المرحلة العمرية للأطفال.

ومن جانبه، أوضح أحمد عبد الله، مدير المدرسة، أنه جرى تدشين المبادرة منذ بداية شهر أكتوبر احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتضمنت عدة مراحل، إحداها التعرف على الدور الذي قامت به القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة لتحرير سيناء، ثم كتابة كلمات تعبر عن حب مصر ووضعها على شجرة «أم الدنيا»، تلاها عمل علم مصر بألوانه الثلاثة ببصمات أصابع الأطفال، ثم مسرحية استعراضية تجسد ملحمة العبور، وأخيرًا قيام الأطفال بتقديم تحية شكر واعتزاز لكل من ساهم في رفعة الدولة المصرية وتقدمها.

وأوضح أنه في المرحلة الأخيرة جرى إعداد مجموعة من الورود و75 وجبة إفطار مجففة ليقوم الأطفال بتوزيعها على كافة الفئات العاملة في المجتمع تقديرًا لجهودهم.