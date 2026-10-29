محافظ الإسكندرية يشارك القنصلية التركية الاحتفال بالذكرى الـ103 لإعلان الجمهورية

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة لتركيا بالإسكندرية، مساء أمس، بمناسبة الذكرى الـ103 لإعلان الجمهورية التركية، والعيد الوطني التركي، بحضور دينيز جانكايا، القنصل العام لتركيا بالإسكندرية، وعدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية والشخصيات العامة.

ووفق بيان اليوم، شهدت الاحتفالية حضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري رامي إسماعيل، قائد الأسطول الشمالي، واللواء بحري محمد عبد العزيز، قائد القاعدة البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية بالإسكندرية، وممثلي المجتمع المدني.

وخلال كلمته، قدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى القنصل العام والشعب التركي بمناسبة العيد الوطني، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات المصرية التركية، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط تاريخية وثقافية عميقة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع مختلف الدول والجاليات المقيمة على أرض الإسكندرية.

من جانبها، أعربت القنصل العام لتركيا عن سعادتها بمشاركة محافظ الإسكندرية والحضور في الاحتفالية، مؤكدة أهمية العلاقات المصرية التركية، وحرص بلادها على مواصلة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

وتأتي مشاركة محافظ الإسكندرية في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية، ومشاركتها احتفالاتها الوطنية، بما يعكس الطابع الدولي والحضاري لعروس البحر المتوسط، ومكانتها بوصفها جسرًا للتواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب.