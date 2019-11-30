 شالكه يهزم يونيون برلين ويقتسم صدارة البوندسليجا مؤقتا مع مونشنجلادباخ - بوابة الشروق
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شالكه يهزم يونيون برلين ويقتسم صدارة البوندسليجا مؤقتا مع مونشنجلادباخ

د ب أ
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:40 م | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 11:40 م

اقتسم فريق شالكه صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا)، مؤقتا، مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد فوزه الصعب على ضيفه يونيون برلين 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وسجل هدفي شالكه بينيتو رامان في الدقيقة 23 وسوات سيردار في الدقيقة 86، فيما سجل هدف يونيون برلين ماركوس انجفارتسن في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

ورفع شالكه رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، متساويا في عدد النقاط مع مونشنجلادباخ الذي يواجه فرايبورج بعد غد الأحد.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.


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