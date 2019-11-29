قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة إن شركة فيات كرايسلر أوتومبيلز الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات تضع اللمسات النهائية لاتفاق مع نقابة يونايتد أوتو ووركز (يو.أيه.دبليو) لعمال صناعة السيارات بشأن عقد العمل الجديد، ومن المنتظر إعلانه غدا السبت.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة السيارات والنقابة اقتربتا من الاتفاق الذي يتضمن علاوات ومكافآت توقيع تصل إلى 9000 دولار لكل عامل وهو مبلغ يماثل ما وافقت شركة فورد موتور كورب المنافسة على دفعه لعمالها الكبار. وكانت نقابة يو.أيه.دبليو قد نجحت في الحصول على منحة قدرها 11 ألف دولار لعمال شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة بعد إضراب عمالي استمر 40 يوما وانتهى في الشهر الماضي.

ووفقا للاتفاق، تعهدت فيات كرايسلر بعدم غلق أي من مصانعها في الولايات المتحدة خلال فترة سريان عقد العمل الجديد مع تصنيع طراز جديد في مصنعها بمدينة بيلفدير في ولاية ألينوي وهو المصنع الذي ينتج سيارات جيب شيروكي ويضم حوالي 3700 عاملا نظاميا. وكانت الشكوك قد دارت حول مصير هذا المصنع بعد قرار الشركة إلغاء دورة العمل الثالثة فيه في وقت سابق من العام الحالي وهو ما أدى إلى تسريح أكثر من 1300 عاملا.

ومن المقرر أن يعقد زعماء النقابات المحلية لعمال فيات كرايسلر اجتماعات في ديترويت الأسبوع المقبل للتصويت على طرح عقد العمل الجديد على جميع عمال الشركة من أعضاء النقابة وعددهم 47 ألف عاملا للتصديق عليه.