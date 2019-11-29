تخفيض الاشتراك في «شمال إفريقيا» وزيادة عدد المشاركين في بطولة 20 سنة

عقدت اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعا في الثامنة مساء الخميس بتونس برئاسة وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي وحضر من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم و أحمد محب المدير المالي للاتحاد ، كما حضر الاجتماع أيضا عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي وحسن الفيلالي عضو الاتحاد المغربي وعبدالله قداح من الجزائر وتم التصديق علي الميزانية وتخفيض رسم الاشتراك من ٣٠ ألف دولار إلى ١٥ ألفا و٣ آلاف دولار عند الاشتراك في أي بطولة ينظمها الاتحاد .

كما تمت الموافقة علي خطة النشاط لعام ٢٠٢٠ والموافقة علي اشتراك فريق من اوروبا واثنين من افريقيا وفريق من اسيا إضافة إلى فرق الاتحادات الأعضاء ليصبح العدد ٨ فرق في بطولة تحت ٢٠سنة .

من جانبه عرض د.جمال محمد علي تنظيم دورات لاعداد المدربين في دول شمال أفريقيا علي هامش كل بطولة وايضا طلب رفع توصية للاتحاد الإفريقي لتوحيد البرنامج الدراسي لرخص المدربين بين آسيا وافريقيا لمساعدة مدربي شمال أفريقيا علي العمل بدول الخليج العربي.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا في الساعة السادسة مساء الجمعة بالاتحاد التونسي لكرة القدم.