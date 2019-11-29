بعثة بيراميدز تصل إلي نيجيريا استعدادا لمواجهة «اينوجو»

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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى مدينة إينوجو في نيجيريا استعدادا لمواجهة إينوجو رينجرز، ضمن منافسات الكونفدرالية.

بيراميدز علي موعد مع نظيره إينوجو رينجرز يوم الأحد المقبل، في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

وحطت طائرة الفريق الخاصة بمدينة بورت هاركوت في نيجيريا بعد رحلة طيران من القاهرة استغرقت ٦ ساعات كاملة.

وتوجهت بعثة بيراميدز بعدها إلى مدينة إينوجو بالحافلة في رحلة أخرى استغرقت ٦ ساعات حتى الوصول لفندق الإقامة.

ويؤدي بيراميدز مرانه الأول الخميس بالمدينة قبل خوض المباراة المحدد لها الثالثة من عصر الأحد المقبل.

يذكر، أن بيراميدز يقع في المجموعة الأولي رفقة كل من المصري ورينوجو النيجيري و نواذيبو الموريتاني.