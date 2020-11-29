مسؤول أفغاني: مقتل 30 عسكريا وإصابة آخرين في انفجار في شرق أفغانستان

قال مسؤول، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم؛ إثر انفجار سيارة مفخخة في إقليم غازني بجنوب شرق أفغانستان.

وقال مدير إدارة الصحة بالإقليم باز محمد همت، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن 24 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بعاصمة الإقليم التي تحمل نفس الاسم.

وأضاف همت أن جميع القتلى والمصابين من أفراد القوات المسلحة.

من ناحية أخرى، قال نصير أحمد فقيري، رئيس المجلس الإقليمي لـ"د.ب.أ"، إن الهجوم أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأفل، وفقا للتقارير الأولية، في حين أصيب أكثر من 16 شخصا.

وقال إن الانفجار استهدف منشأة للقوات الخاصة في المنطقة الشرطية الثالثة بالمدينة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن حركة طالبان دائما ما تشن هجمات على القوات التابعة للحكومة بالإقليم.