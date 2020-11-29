وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بعد إجراء تعديلات كثيرة في مواده.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العمارى، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارة الصحية وغيرها من الجهات المعنية.. وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة.



ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.



وينشأ بموجب القانون صندوق يسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.



وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول نص المادة 6 من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والتي تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق.



واعترض العديد من أعضاء اللجنة على التشكيل المقترح بمشروع القانون المقدم من الحكومة، واصفا التشكيل بأنه "ضخم" ويضم عدد كبير من الأعضاء بلغ 19 عضوا، منهم رئيس مجلس إدارة الصندوق.



وتم رفع جلسة المناقشة، حيث قدمت الحكومة مقترحا جديدا وتمت مناقشات مطولة، وقررت اللجنة تقليص هذا العدد ليصبح 15 عضوا فقط، وذلك بعد حذف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل لجنة متابعة قوائم انتظار المرضى، والمدير التنفيذي للصندوق، وممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاكتفاء بأمين عام المستشفيات الجامعية، باعتباره ممثلا للوزارة.



وشدد العماري على ضرورة أن يتم نص البند 2 من المادة 5 بمشروع قانون، بإلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون، حيث كان البند ينص على أن يتم إعداد هذا التقرير بشكل سنوى، ورأى رئيس اللجنة تعديل النص ووافق الأعضاء على المقترح.



وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب قد وافقت، خلال اجتماع سابق لها، مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.