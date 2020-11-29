تعقد لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، وبالتعاون مع جامعة بور سعيد، ندوة "المخدرات التخليقية وتأثيرها على عقول الشباب من المنظور الصحي والأمني"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الإثنين الموافق ٧ ديسمبر الحالي؛ بجامعة بور سعيد.

ويشارك بها كل من: الدكتورة هبة يوسف وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، واللواء سامح الكيلاني مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات سابقا، ويدير الندوة: الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة التنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ووزير التربية والتعليم الأسبق.

وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما تذاع الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:



صفحة أمانة المؤتمرات

https://www.facebook.com/ConferenceDepartment/

قناة أمانة المؤتمرات على يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA