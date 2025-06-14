قال الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن الإضاءات التي ظهرت في سماء بعض المحافظات خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل لا علاقة لها أي علاقة بالإشعاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هذه الأجسام لها علاقة بالصواريخ التي تم إطلاقها مساء أمس (من إيران على إسرائيل).

وأوضح أنه حال حدوث أي تسريب إشعاعي فإن الأمر يتم رصده على الفور لا سيما أنها تمتلك الأجهزة المتخصصة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الهيئة أصدرت بيانًا اليوم لطمأنة المواطنين بأنه لا يوجد خطر لتسريب إشعاعي، موضحًا أن البيان الصادر اليوم جاء لطمأنة المواطنين بسبب ما لاحظوه في سماء مصر ببعض المحافظات لا سيما سيناء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو توثق ظهور أجسام غريبة ومضيئة في سماء عدد من المحافظات المصرية، تزامنًا مع هجوم إيران على إسرائيل الذي جاء ردًا على هجوم شنته تل أبيب.

وكانت الهيئة أصدرت بيانًا في وقت سابق من اليوم، قالت فيه إنه في ضوء التطورات الجارية في المنطقة تود أن تطمئن المواطنين أنه لا يوجد مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

وأشارت إلى متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

ودعت الهيئة، المواطنين للاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.