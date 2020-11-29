الصحة التونسية: شفاء 69 ألفا و624 حالة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 69 ألفًا و624 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 96 ألفًا و251 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 608 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 299 حالة، إلى جانب 129 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة التونسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل 66 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3219 حالة، فيما سجل 1271 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 96 ألفًا و251 إصابة.