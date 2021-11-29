كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عن أن التحقيقات الأولية أثبتت أن طائرتين مسيرتين وراء الهجوم على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وقال الأعرجي ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الاثنينـ إنه "تم تشكيل لجنة تحقيق في حادث اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تضم وزراء ومسئولين أمنيين لمعرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي"، مشيرا إلى أن اللجنة استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاصات لاستكمال مقتضيات التحقيق.

وأشار إلى أن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي تم بإلقاء مقذوفين من طائريتن مسيرتين أحدهما انفجر على سطح منزل الكاظمي والثاني لم ينفجر بعد.

وكان الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد، في السابع من شهر نوفمبر الجاري.