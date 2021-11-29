جنوب إفريقيا: قرار إيقاف الرحلات من الدول المجاورة محزن ومؤسف

وصفت جنوب إفريقيا قرار الدول الإفريقية الشقيقة بفرض حظر السفر، بأنه "مؤسف و محزن"، بعد قيام العديد من البلدان بإغلاق حدودها أمام الدولة التي اكتشفت المتحور الجديد "أوميكرون" لأول مرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا كلايسون مونييلا إن إيقاف الرحلات من جانب دول إفريقية شقيقة، أمر محزن ومؤسف للغاية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف: "ما لا أفهمه هو أن بعض هذه البلدان الأفريقية التي تفعل ذلك، تعرف تأثير ذلك علينا، في وقت تتخذ فيه الدول الأوروبية هذا القرار وتفرض حظرا على السفر".

وتابع موييلا: "إفريقيا قدمت مؤخرا تبرعات كبيرة من اللقاحات لبعض الدول التي تفرض حاليا حظرا على الطيران".

ودعا موييلا، الدول الإفريقية لإيقاف هذا القرار (حظر السفر) على الفور.

أفادت وكالة الصحافلة الفرنسية، بإقاف كل من أنجولا وموريشيوس ورواندا وسيشيل، الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا في محاولة لحماية أنفسهم من أوميكرون.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وتم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.