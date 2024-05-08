الرئيس التشيكي يشير إلى مفارقة تاريخية في الحرب العالمية الثانية

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أحيت جمهورية التشيك، اليوم الأربعاء، ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا والتحرر من الاحتلال النازي قبل 79 عاما، من خلال حفل الذكرى السنوية.

وفي كلمته، أشار الرئيس التشيكي بيتر بافل إلى أنه بعد "تأمل عميق"، أصبحت ألمانيا النازية المهزومة دولة ديمقراطية ملتزمة بالسلام والاستقرار في أوروبا.

ووصف بافل هذا التحول بأنه "مفارقة تاريخية" لأن روسيا نفسها أصبحت المعتدي من خلال الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا.

وقال بافل إنه لا يجب أن يكون هناك أي تهاون في دعم أوكرانيا.

وتقود جمهورية التشيك مبادرة لشراء نحو 800 ألف قذيفة مدفعية لكييف من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقارير سابقة، يمكن تسليم الدفعة الأولى بحلول يونيو المقبل.

يذكر أن يوم النصر في أوروبا في 8 مايو هو عطلة عامة في جمهورية التشيك، وتغلق العديد من الشركات الكبيرة أبوابها.

وحضر مراسم وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول في "فيتكوف هيل" في براغ كل من بافل ورئيس الوزراء بيتر فيالا ورئيسا مجلسي البرلمان.