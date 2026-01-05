الحرس الثوري: القبض على شبكة مخربين شمال شرق إيران

أعلنت منظمة ااستخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق إيران، اعتقال شبكة منظمة من عناصر التخريب التي كانت تسعى إلى إثارة زعزعة الأمن وتعطيل النظام العام في بجنورد، قبل تنفيذ أي عمل تخريبي.

وقال بيان لاستخبارات الحرس الثوري: "بفضل الجهود المتواصلة في منظمة استخبارات الحرس الثوري بمحافظة خراسان شمالي، وبالتنسيق مع القضاء، تم رصد شبكة منظمة من عناصر التخريب كانت تعتزم تنفيذ أعمال مناهضة للأمن، وبثّ حالة من عدم الاستقرار، والإخلال بالنظام العام،بحسب وكالة فارس الأيرانية للأنباء اليوم الاثنين".

وأضاف البيان: "بناءً على أوامر الادعاء العام والثورة في مركز المحافظة بجنورد، وبفضل معلومات استخباراتية دقيقة وتحرك سريع من قبل قوات الأمن، تم إلقاء القبض على جميع أعضاء هذه الشبكة في عدة عمليات متزامنة ومفاجئة قبل أي تنفيذ أي اجراء عملي".

واختتم البيان: "لن يكون هناك أي تساهل مع من يُخلّون بالنظام العام والاستقرار، وستستمر الإجراءات القانونية ضد العناصر المُخلّة بالأمن بكل جدية".

يأتي الإعلان فيما تشهد إيران منذ أسبوع احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.وبحسب تقارير سقط 17 قتيلا.