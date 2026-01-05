ماكرون ينتقد الطريقة المستخدمة في اعتقال مادورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الطريقة" التي استخدمتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل يومين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون إن ماكرون قال خلال اجتماع للحكومة في باريس، إن هذا "لا يحظي بدعم أو موافقة" فرنسا.

ولم تحدد المتحدثة ما إذا ماكرون ينتقد هجوم الولايات المتحدة أم فقط الطريقة التي تم اعتقال مادورو بها.

وقال الرئيس وفقا لبريجون: "نحن ندافع عن القانون الدولي وحرية الشعوب".

وتأتي تصريحات ماكرون في أعقاب حالة من الغضب في فرنسا بسبب رد فعله الأولى على هجوم الولايات المتحدة على فنزويلا، والذي بلغ ذروته باعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.

وبدون انتقاد للإجراء الأمريكي، قال ماكرون يوم السبت إن الشعب الفنزويلي يمكن أن يفرح بتحرره من الدكتاتورية.

وكتب ماكرون على موقع إكس: "إن مادورو انتهك كرامة شعبه بشكل خطير".