قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتكوين مخزون استراتيجي من السلع المختلفة ما قبل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ توجيهات الرئيس على مدار السنوات الماضية.

وأضاف المصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة المخزون الاستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر، باعثًا برسالة طمأنة للمواطنين أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح قدره 5.1 شهر.

وأشار إلى امتلاك احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لـ3.5 شهر، واحتياطي من زيت الطعام يكفي لمدة 5.4 شهر، مؤكدًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز وتشهد تقدمًا كبيرًا في صناعة المكرونة.

وأكد وزير التموين أن الوزارة مهتمة بالحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع في ظل ارتفاع الأسعار وتعطل الشحن؛ لتتمكن من امتصاص الصدمات وإتاحة السلع في السوق المصري.

وذكر أن التعاون والتنسيق مستمر مع القطاع الخاص أو الأعمال العام لضمان استمرارية العملية الإنتاجية للمعلبات وغيرها، قائلًا إن الوزارة تضع مخططًا منضبطًا لاستمرار الإنتاجية والقدرة التصديرية.