الإنتاج الحربي: إيديكس أحد أهم 10 المعارض العسكرية على مستوى العالم

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنّ الاستعداد لمؤتمر إيديكس الذي انطلق اليوم الاثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ عام 2018، منذ انتهاء النسخة الماضية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنّ أكثر من 400 شركة تمثّل 42 دولة في المعرض الذي يعتبر من أهم عشرة معارض على مستوى العالم.



وأضاف أن كل المصريين يمكنهم الآن مشاهدة القدرات التصنيعية العسكرية التي تملكها الدولة.



وأوضح أنّ الوزارة عملت على إظهار عدد كبير من الآليات العسكرية الجديدة مثل المدرعة سينا 200 التي كان ظهورها الأول في فبراير الماضي، والرشاش المتعدد الذي كان من أبحاث الوزارة وبتصميم مصري.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض إيديكس 2021، وألقى كلمة مقتضبة رحب فيها بالضيوف المشاركين في المعرض، مؤكدا أن الحضور الضخم يؤكد قوة التواجد والتنظيم.



وأعرب السيسي، في كلمته عن شكره للقائمين على تنظيم معرض إيديكس 2021، وحجم الجهد المبذول فيه والذي يعكس صورة أكثر من رائعة، متمنيا التوفيق للوفود المشاركة، وإقامة طيبة لهم في مصر.