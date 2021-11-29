إحالة مدير معرض سيارات للمفتى لقتله صاحب مقهى فى الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، إحالة أوراق مدير معرض سيارات بالمنصورة إلي فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة النطق بالحكم يوم 28 فبراير لسنة 2022 مع استمرار حبس المتهمين بقتل شخص وإصابة 4 آخرين في اقتحام مقهي بمدينة المنصورة بسبب الخلاف علي قيمة المشروبات، وحملوا الأسلحة النارية والبيضاء بقصد ترويع الأهالي بالأسلحة وأطلقوا النار من السلاح.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من: المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد، في القضية رقم 56 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، والمقيدة برقم 13 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ جنوب المنصورة.
وأحيل لمحكمة الجنايات 4 متهمين وهم كلا من: سالم سمير محمود محمد سالم، محبوس، 22 سنة مدير معرض سيارات، وأحمد عبده علي محمد خميس، محبوس، 29 سنة ، و«إيهاب م. إ.» هارب، و«فرج ف. س.»، هارب.
ووجهت إليهم إتهامات أنهم في يوم 18 /10 /2019 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بهما واستخدامهم ضد المجني عليهم السيد إبراهيم السيد أبو الحسن، الطفل علي أيمن محمد عبد الجابر حسن، جعفر محمد المرسى محمد السقا، محمد زكريا محمد علي، محمد طارق محمد عبد الباقي المنشاوي، ابراهيم محمد محمد عبد المجيد، هشام علي خضر علي أحمد بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بمصالحهم والمساس بحريتهم الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء "بندقية خرطوش فرد خرطوش۔ سكاكين" على النحو المبين بالتحقيقات.
ووقعت بناء علي ارتكاب تلك الجريمة جرائم أخرى هي أنهم في ذات ظرفي الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "السيد إبراهيم السيد ابو الحسن" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء "بندقية خرطوش فرد خرطوش – سكاكين" وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول أعيرة نارية صوبه استقرت بمنطقة الصدر والبطن حال تواجد باقي المتهمين علي مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.