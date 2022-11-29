كوريا الجنوبية تخفف مستوى التحذير من السفر إلى 24 دولة منها أمريكا وبريطانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تخفيف مستوى التحذير من السفر في ظل جائحة كوفيد-19 بدرجة واحدة إلى 24 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تخفيف التحذير من المرحلة الثانية من تحذير السفر إلى 24 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها، بينما خفضت مستوى التحذير الخاص المفروض على 9 دول منها سريلانكا والكاميرون والذي يوصى بإلغاء السفر أو تأجيله لغير مهمة عاجلة إلى المستوى الثاني.



وتنقسم مراحل التحذير من السفر في كوريا الجنوبية إلى 4 مراحل منها المرحلة الأولى والثانية (التحذير الخاص)، المرحلة الثالثة (إلغاء وتأجيل السفر)، المرحلة الرابعة (منع السفر إليها).



وذكرت الوزارة أنها تحتفظ بالتحذير الخاص المفروض على 12 دولة منها روسيا وجمهورية جنوب أفريقيا مع التحذير بالمرحلة الرابعة أيضا.