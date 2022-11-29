الولايات المتحدة تؤكد استمرار دعمها لأوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، "إن واشنطن ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالأدوات والأسلحة والتدريب التي تحتاجها في ساحة المعركة، العمل مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم للحصول على قطع الغيار والمعدات والمحولات لتشغيل واستعادة الطاقة في معظم أنحاء أوكرانيا، بالإضافة إلى الموارد المائية بالطبع".



وذكر البيت الأبيض -عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في مؤتمر صحفي" إن واشنطن تواصل اتخاذ جملة من الإجراءات لمساعدة الأوكرانيين لتفادي "الوحشية" التي تستخدمها روسيا ضد الأهداف المدنية، لافتا إلى أن موسكو تستهدف تقريبا كل البنية التحتية المدنية من موارد للطاقة ومياه وكل ما يحتاجه الشعب الأوكراني أثناء استعداده لما سيكون بلا شك شتاء قارسا"، على حد قوله.



وأضاف "أن بعض المواد ستأتي بلا شك من الولايات المتحدة، ولكننا ندرك أيضًا أن شبكتهم تعتمد على بنية تحتية أوروبية بشكل فريد، ولهذا نؤكد مجددا أننا نعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة أيضا لنرى ما يمكنهم تقديمه لإبقاء الطاقة الكهربائية واستمرار جريان المياه".



من جهة أخرى، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع وزاري لحلف شمال الأطلسي في بوخارست، عن مساعدة مالية "كبيرة" لكييف للتخفيف من وطأة الأضرار التي سببها القصف الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية.