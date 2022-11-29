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أثار مقطع لمريض يشاهد كأس العالم تحت تأثير البنج الموضعي في مستشفى بولندي، موجة من الضحك؛ لشدة الهوس بمباريات كرة القدم ومدى تفهم الأطباء البولنديين لرغبات المرضى داخل غرف العمليات، إذ تم إحضار التلفاز خصيصا برغبة المريض الواقع تحت تأثير البنج النصفي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مستشفى بمدينة كيلز البولندية نشرت المقطع لمريض لم تذكر اسمه، الذي شاهد مباراة إيران وويلز الجمعة الماضي.

يذكر أن فترة البنج النصفي تستغرق 3 ساعات تكفي لمشاهدة مباراة كاملة.

وقال المستشفي، في تعليقه على المقطع، إن كل الحالات تحت البنج تنعم بالرفاهية والخدمة الكاملة.

وتجاوب طبيب أسنان بولندي مع الصيحة الجديدة ليصور أحد الحالات لديه وهو يشاهد مباراة المنتخب البولندي بكأس العالم، بينما يقوم الطبيب بإجراء عملية بسيطة للمريض تحت البنج الموضعي.