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مباحثات لإنشاء اتحاد غاز ثلاثي بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان

موسكو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 10:45 ص
قال المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني رسلان زيلديباي، إن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثا إنشاء اتحاد للغاز يجمع ثلاث دول هي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك لتنسيق إجراءات نقل الغاز الروسي.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن الرئيسين الكازاخي والروسي ناقشا إنشاء "اتحاد غاز ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان لتنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي، في اجتماع عقد في الكرملين.

وأضاف المتحدث أن الرئيس توكاييف التقى أيضا مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وتحدثا عن الحاجة إلى إنشاء "اتحاد ثلاثي" بمشاركة أوزبكستان، وأكد أن الجانب الكازاخستاني بحاجة إلى الخوض في هذا الموضوع من أجل الوصول إلى النتائج والاتفاقيات المرجوة.

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