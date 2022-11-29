تراجع أسعار النفط بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا في الصين

تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 2% في ظل تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد القيود التي تفرضها السلطات الصينية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ووصل التراجع في سعر خامي غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي وخام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 3% في بعض لحظات التداول.

وأثارت الاحتجاجات الشعبية نادرة الحدوث في الصين مع الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط في أكبر دولة مستوردة له في العالم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس إلى 61ر73 دولار للبرميل خلال التعاملات قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ليسجل 46ر74 دولار تسليم كانون الثاني/يناير المقبل بتراجع نسبته 4ر2% عن مستواه في تعاملات مساء أمس. كان سعر الخام يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي 28ر76 دولار للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت اليوم إلى 83ر80 دولار للبرميل تسليم شباط/فبراير المقبل مقابل 71ر83 دولار للبرميل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، بتراجع نسبته 5ر2%.

على صعيد آخر تراجع مؤشر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 32ر0% إلى 62ر105 نقطة.

وتترقب سوق النفط العالمية الاجتماع المقبل لتجمع دول أوبك بلس المصدرة للنفط وسقف الأسعار المقترح من جانب مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للنفط الخام الروسي وبدء تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط الخام الروسي المنقول بحرا.