نقلت سيارة إسعاف جثمان طفلة فلسطينية أصيبت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى معبر رفح البري بشمال سيناء من مستشفى العريش العام.

وأفاد مصدر طبي، بأنه تم نقل جثمان الطفلة هديل قهوجي 8 أعوام، من عبسان الكبرى في غزة، ومعها مرافقة، إلى معبر رفح البري، بعد أن توفيت أمس أثناء تلقيها العلاج بمستشفى العريش، وأصيبت جراء تداعيات إصابتها بكسر في الجمجمة نتيجة الحرب في قطاع غزة، وتم استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة.

وأشار المصدر الطبي إلى أن 41 مصابا فلسطينيا و16 طفلا مبسترا لا يزالون محتجزين في مستشفى العريش لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كما تم نقل 10 مصابين فلسطينيين من مستشفيات شمال سيناء إلى مطار العريش الدولي لنقلهم جوا إلى تركيا لاستكمال العلاج.