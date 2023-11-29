ارتفاع مبيعات الأسبوع الافتراضي للتسوق الإلكتروني في العالم بنسبة 6% سنويا

أظهرت بيانات شركة خدمات الحوسبة السحابية والتكنولوجيا الأمريكية سيلزفورس، زيادة مبيعات "الأسبوع الافتراضي" (سايبر ويك)؛ للتسوق عبر الإنترنت على مستوى العلم بنسبة 6%، وفي الولايات المتحدة فقط بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

وظل يوم التسوق الأمريكي السنوي "الجمعة السوداء" أكبر يوم للتسوق عبر الإنترنت على مدار العام، حيث وصلت مبيعات اليوم في الولايات المتحدة إلى 16.4 مليار دولار في حين وصلت المبيعات على مستوى العالم إلى 70.9 مليار دولار.

وساهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحوالي 51 مليار دولار من إجمالي مبيعات "الأسبوع الافتراضي".

وأشارت البيانات، إلى أن نمو المبيعات جاء بفضل زيادة حجم المبيعات وليس بسبب تضخم الأسعار، وهو ما يشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي لأول مرة منذ عام وربع.

وقالت سيلزفورس، إنها حللت بيانات التسوق من أكثر من 1.5 مليار متسوق على منصتها "سيلزفورس كاستمر 360" بما في ذلك 29 من أكبر 30 متجرا إلكترونيا في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات سيلزفورس فإن المبيعات الرقمية خلال الأسبوع الافتراضي (من 21 نوفمبر الحالي) وصلت إلى 298 مليار دولار على مستوى العالم بزيادة نسبتها 6% عن العام الماضي، في حين زاد عدد المتسوقين وعمليات التسوق بنسبة 5% خلال الفترة نفسها.

وزادت مبيعات "الجمعة السوداء" على مستوى العالم بنسبة 8%، وفي الولايات المتحدة بنسبة 9%، وفي أوروبا بنسبة 8% سنويا.