حماس: مقترح وزير إسرائيلي دعم الاستيطان استمرار للعدوان

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن مقترح وزير المالية الإسرائيلي تخصيص ميزانيات ضخمة لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية "استمرار للعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأفادت الحركة في بيان، بأن "مقترح تعزيز الاستيطان في أراضينا المحتلة بالضفة الغربية، يعدُّ استمراراً للعدوان الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتابعت: "كما أنه يعتبر "استهتاراً بكل القوانين والمواقف الدولية الرّافضة والمجرّمة للاستيطان".

ولفتت الحركة إلى أن "استمرار حكومة الاحتلال في توسيع مشاريعها الاستيطانية على أراضينا المحتلة، يستدعي موقفاً دولياً حازما وجادا في تجريمها ووقفها".

وأكدت أن "تلك السياسات الاحتلالية تصب الزيت على النار، وستتحطّم على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة".