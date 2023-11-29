التعاون الإسلامي: استضافة السعودية إكسبو 2030 إنجاز عالمي يعكس مكانتها الدولية

قالت منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم في عضويتها، 57 دولة مسلمة، إن فوز العاصمة السعودية الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، هو "إنجاز عالمي مستحق يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في المجتمع الدولي".

وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إبراهيم حسين طه، في بيان له اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة فوزها باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) .

وأكد الأمين العام للمنظمة أن "فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030 جاء بجهد مخلص وسعي حثيث من قيادة المملكة الرشيدة ممثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وأعرب الأمين العام عن تمنياته للمملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيرا إلى أن فوزها ليس إنجازا فقط للمملكة وإنما لدول العالم الإسلامي ولمنظمة التعاون الإسلامي بوصفها دولة مقر للمنظمة.