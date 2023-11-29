بوتين يقول بعد عامين تقريبا من الحرب لقد أصبحنا أقوى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا عادت إلى وضع "القوة العظمى" العالمية، بعد عامين تقريبا من إصدار أوامره بغزو واسع النطاق لأوكرانيا المجاورة.

وأوضح بوتين في رسالة بالفيديو مساء الثلاثاء، وجهها للاجتماع السنوى لمجلس الشعب الروسي العالمي، وهي منظمة غير حكومية يرأسها بطريرك موسكو: "لقد أصبحنا أقوى".

وسلط بوتين الضوء فى خطابه على ضم الأراضي الأوكرانية، والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ، حيث وصف الرئيس الروسى الضم بأنه نجاح لروسيا.

وذكر بوتين أن روسيا الحديثة استعادت وعززت "سيادتها كقوة عالمية".

ومن ناحية أخرى، ترى الدول الغربية أن روسيا قد ضعفت اقتصاديا إلى حد كبير في أعقاب العقوبات المفروضة عليها ردا على غزو أوكرانيا. وتعتبر موسكو أيضا دولة معزولة سياسيا من وجهة النظر الغربية.

واتهم بوتين الغرب مرة أخرى بالبحث عن زرع البؤس والفوضى في روسيا من خلال السعي إلى التفوق من أجل التسبب في تفكك أكبر دولة في العالم من حيث المساحة. وقال إن مثل هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.

ومن المتوقع أن يترشح بوتين لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس، لكنه لم يعلن رسميا بعد عن ذلك.

وقال بوتين من مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود: "بدون روسيا ذات سيادة وقوية، لا يمكن إقامة نظام عالمي مستقر بشكل دائم"، كما وقف بوتين دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين قتلوا في حربه.