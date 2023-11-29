إعلامية فلسطينية: سكان غزة لم يتمكنوا من إيصال صوتهم عبر السينما

قالت الإعلامية الفلسطينية نجوى اقطيفان إن الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن لديه رسالة يجب إيصالها للعالم خاصة بعد نكبة 48، ورغم ضعف المقدرات المالية إلا أنه نقل رسالته من خلال وجوده بالخارج.



وأوضحت نجوى أقطيفان الإعلامية الفلسطينية, خلال لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc، أن هناك بعض الأفلام التي تناولت قضايا سكان المنطقة الخضراء والقدس والضفة الغربية مثل فيلم عجمي، أما قطاع غزة ففرضت إسرائيل عليها حصار فكان خيار المقاومة هو السبيل الوحيد للبحث عن مستقبل وايصال صوتهم.

وأضافت الإعلامية الفلسطينية، أن قضايا اللاجئين وجدار الفصل العنصري والحواجز الأمنية نوقشت في أفلام كثيرة، ولكن لا يتم تسليط الضوء عليها عربيا.