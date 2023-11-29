الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي بندوة تكريمها في مهرجان شرم الشيخ: المسرح يصنع الفنان الحقيقي

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي ندوة تكريمية للفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، وأدار الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وقامت بالترجمة حنان عز الدين .

استهل عبد الناصر الندوة بتعريف مكثف عن مسيرة الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي، قائلا: هي ممثلة إيطالية، درست المسرح والأدب في جامعة لاسابينزا في روما و حصلت عى منحة إيراسموس مما جعلها تكمل دراستها للمسرح والفنون بجامعة بليموث في إنجلترا، كما التحقت بعدة مدارس للتمثيل في روما وميلانو ونيويورك، كما أنها عملت كممثلة في روما، حتى إنتقلت الى برلين في عام ٢٠١٣ بعد حصولها على دور إيطالي في مسلسل "Patchwork Family" ومن هنا بدأت حياتها في برلين.

ووجه جمال عبد الناصر سؤلا لمارتسيا عن بداية شغفها بالفن وحبها للتمثيل، فقالت: منذ الصغر فقد ولدت في مدينة صغيرة في إيطاليا ووجدت صعوبة في المدرسة بسبب معلمة كانت لدي، فقررت أن ألتحق بالمسرح المدرسي، وكان هو الأمان بالنسبة لي، وانتقلت إلي انجلترا ومنها الي روما وقدمت عرضين في انجلترا وأنا أعتقد أن من المهم أن أقدم عروض مسرحية فهذا مايصنع الفنان الحقيقي، كما قدمت فيلم جزائري وكانت تجربة جيدة بالرغم من صعوبتها ولكني فخورة بتجاربي، وأتذكر أنني عملت كاستنج من قبل لأحد الأعمال وطلب مني المخرج أن أحلق شعري لأن الشخصية كانت معذبة وبالفعل وافقت علي ذلك وهذا جعلني أتقمص الشخصية أكثر.

وأضافت: هناك إنتاج ضخم في أوروبا صاحبة التاريخ العريق، وأنا أحب أن أتعامل مع الاوروبين، وأتمني تقديم أعمال هناك، ولكن ليس شرطاً أن أذهب لامريكا، فأنا بالنسبة لي أن تحقيق الحلم الحقيقي هو أن أصنع باسمي تاريخ بلادي، فمثلاً اليوم عندما أتواصل مع الوطن العربي بما يمتلكه من صناعة سينمائية ومسرحية قوية هو بالنسبة لي تحقيق لحلمي.

وتابعت: عندما قدمت الليدي ماكبث كنت صغيرة، وقدمت العرض لمدة عشر سنوات في مختلف المهرجانات والبلاد، وتعرفت على العديد من الثقافات وهذه التجربة المسرحية أعتز بها للغاية.

ومن جانبه قال المخرج مازن الغرباوي: تعرفت على مارتسيا في مهرجان سينمائي، فهي نجمة سينمائية ومسرحية كبيرة، وتحدثنا عن شغفها وحبها للمسرح وتأثرها بشخصية ليدي ماكبث، وعرض في سنة 2021 مسرحيتها ماكبث بمهرجان شرم الشيخ، وعندما رشحتها للجنة العليا للتكريم تزامنا مع أن ايطاليا هي دولة شرف المهرجان وافقوا على الفور لأنها قصة نجاح كبيرة شاهد عليها العديد من الأعمال التي قدمتها.