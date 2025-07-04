إصابة 8 رجال شرطة ورجل إطفاء إيطاليين إثر انفجار محطة وقود في روما

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انفجرت محطة وقود، صباح اليوم الجمعة، في جنوب شرق روما، مما تسبب في إصابة تسعة أشخاص على الأقل بينهم ثمانية من رجال الشرطة ورجل إطفاء، حسبما أعلنت الشرطة ورجال الإنقاذ.

وسمع دوي الانفجار في جميع أنحاء العاصمة الإيطالية روما بعد الساعة الثامنة صباحا بقليل، مما أدى إلى تصاعد سحابة ضخمة من الدخان الداكن والنيران التي يمكن رؤيتها من عدة مناطق في المدينة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة روما،إليزابيتا أكاردو، إن ثمانية من رجال الشرطة أصيبوا بعد وصولهم للقيام بعمليات الإنقاذ.

وأضافت أكارد: "كان هناك بعض الانفجارات المتسلسلة بعد الانفجار الأول".

وتابعت : يعاني جميع رجال الشرطة المصابين من حروق، لكنهم ليسوا في حالة خطرة".

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لوكا كاري إن أحد رجال الإطفاء أصيب أيضا في الانفجار، ولكن إصابته "ليست خطيرة". وأشار إلى أن عشر فرق تعمل في موقع الحادث.

وقالت الشرطة إنها تتفقد المنطقة المحيطة بأكملها بحثًا عن أشخاص مصابين أو محاصرين في المباني المجاورة.

لا يوجد في الوقت الحالي أي مؤشر على سبب الانفجار.