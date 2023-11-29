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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقدم دعما عسكريا وماليا للجيش الصومالي

مقديشو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 11:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2023 - 11:08 ص

رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للجيش الوطني في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الفيدرالي الصومالية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأربعاء: "نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية، ومبلغ مالي قدره مليون يورو".

وثمنت وزارة الدفاع جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الجيش الوطني لتحمل مسؤولياته الوطنية، وسلطت الضوء على دور المساعدات المقدمة في رفع مستوى كفاءة الجيش.

ووفق الوكالة، "تعد هذه المساعدات جزءًا من خطة الحكومة الصومالية لتولي أمن البلاد، وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي البلادَ في ديسمبر 2024".


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