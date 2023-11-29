قال محمد عبيد موفد قناة «القاهرة الإخبارية» إلى معبر رفح، إن محتجزتين روسيتين إسرائيليتين، كبار في السن، وصلتا إلى الجانب المصري من معبر رفح، ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.



وأوضح أن هاتين السيدتين تحدثت عنهما وسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية، وقد وصلتا إلى المعبر بصحبة الفريق الأمني المصري، استعدادا لنقلهما إلى الجانب الإسرائيلي.







ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر.



واستمرت الهدنة لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين، فيما يتم الحديث حاليا عن احتمالات تمديدها لمزيد من الأيام.



وعلى مدار الخمسة أيام الماضية، تسلمت إسرائيل 60 محتجزًا من النساء والأطفال، مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة التبادل.