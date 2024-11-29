غرامة جديدة من الأهلي على إمام عاشور

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وقع النادي الأهلي غرامة جديدة على إمام عاشور، لاعب الفريق، بعد غرامة المليون جنيه التي فرضها عليه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي.

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن توقيع غرامة جديدة على إمام عاشور بـ 250 ألف جنيه، بسبب منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتأتي عقوبة إمام عاشور الجديدة بسبب اختراق الحظر الإعلامي المفروض على اللاعبين من قبل إدارة النادي.

حيث تنص لائحة النادي على عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأي شكل من الأشكال من شأنه استفزاز أو إثارة الجماهير.

ونشر إمام عاشور منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لشاب في صالة الألعاب الرياضية، معلق عليها «كرهني في شهر الكريم يا راجل» وهو ما اعتبره البعض رسالة مباشرة للمدير الرياضي للنادي محمد رمضان.

وكان محمد رمضان قد وقع عقوبة مالية على إمام عاشور قدرها مليون جنيه لما بدر منه عقب مباراة استاد أبيدجان، ومنعه من المران.