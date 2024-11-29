أضرب الآلاف من الأساتذة في تونس عن التدريس، أمس واليوم، احتجاجا على إقدام زميل لهم على الانتحار حرقا حتى الموت بعد تعرضه لحملة "تنمر" من طلبته.

وأضرم أستاذ مادة التربية الإسلامية النار في جسده في مقر سكنه في مدينة المهدية وتوفي أمس الخميس متأثرا بحروقه البليغة في المستشفى المتخصص بولاية بن عروس قرب العاصمة.

وقال متحدث باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير فريد بن جحا لوكالة (د ب أ) إن السلطات القضائية فتحت تحقيقا في أسباب حادثة الانتحار المروعة، التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

ووفق المسؤول القضائي، يواجه الضحية شكاية سابقة بسبب العنف في الفصل. ونشر طلبته بالفعل مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مقاطع عنيفة.

وتابع بن جحا "لم نتوصل بعد إلى الأسباب الحقيقية لكن هناك فرضية أن الضحية تعرض إلى حملة تنمر بعد نشر فيديوهات له أدت إلى انهياره نفسيا بسبب الضغوط".

وقالت نقابة التعليم في المهدية إن "الضحية تعرض إلى حملة تنمر دفعته إلى الانتحار حرقا".

وأضربت أمس اغلب المعاهد التعليمية في المهدية تضامنا مع الضحية وانتقل الإضراب اليوم الجمعة إلى عدد من المؤسسات في العاصمة.

وأوضح ممثل عن النقابة أن التحركات الاحتجاجية ستستمر إذا لم تنتبه السلطات المعنية لما يحصل في مؤسسات التعليم الثانوي.